Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов

Местами возможен небольшой снег, днем до умеренного, в отдельных районах метель

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, днем до умеренного, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается -8... -10 градусов. Местами прогнозируется небольшой снег, днем до умеренного, в отдельных районах метель.

Напомним, скандинавский антициклон, движущийся по территории России, вызвал значительное понижение температур и прекращение осадков в Татарстане. Днем 25 января от -8 до -13 градусов. 26 января дневные температуры повысятся до -3... -8 градусов, на востоке до -11 градусов.

Галия Гарифуллина