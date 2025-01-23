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Минниханов и Патрушев оценили ход строительства завода по переработке отходов в Татарстане

15:11, 23.01.2025
Минниханов и Патрушев оценили ход строительства завода по переработке отходов в Татарстане
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев посетили сегодня площадку строительства завода энергетической утилизации ТКО в Зеленодольском районе. Гендиректор ООО «АГК-2» Василий Белосевич представил им подробную информацию о ходе работ.

Строительство завода мощностью 550 тыс. тонн в год ведется с использованием технологии сжигания на колосниковой решетке. Этот метод был выбран как наиболее эффективный и распространенный для энергетической утилизации отходов.

Проект столкнулся с временной приостановкой в 2023 году из-за проблем с оборудованием. Однако в 2024 году был заключен договор с китайским партнером, который займется производством ключевого оборудования, соответствующего всем экологическим нормам. Технологические параметры проекта при этом не изменятся.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Белосевич сообщил, что строительные работы возобновлены, на данный момент готовность объекта составляет 24%. Полностью построено бункерное отделение, инженерно-бытовой корпус, смонтированы металлоконструкции турбинного электротехнического отделения, готовы фундаменты под котлы, главный корпус и приемное отделение. Также возведены временные сооружения и склады.

Рената Валеева

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