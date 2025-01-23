Минниханов и Патрушев оценили ход строительства завода по переработке отходов в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев посетили сегодня площадку строительства завода энергетической утилизации ТКО в Зеленодольском районе. Гендиректор ООО «АГК-2» Василий Белосевич представил им подробную информацию о ходе работ.

Строительство завода мощностью 550 тыс. тонн в год ведется с использованием технологии сжигания на колосниковой решетке. Этот метод был выбран как наиболее эффективный и распространенный для энергетической утилизации отходов.

Проект столкнулся с временной приостановкой в 2023 году из-за проблем с оборудованием. Однако в 2024 году был заключен договор с китайским партнером, который займется производством ключевого оборудования, соответствующего всем экологическим нормам. Технологические параметры проекта при этом не изменятся.

Белосевич сообщил, что строительные работы возобновлены, на данный момент готовность объекта составляет 24%. Полностью построено бункерное отделение, инженерно-бытовой корпус, смонтированы металлоконструкции турбинного электротехнического отделения, готовы фундаменты под котлы, главный корпус и приемное отделение. Также возведены временные сооружения и склады.

Рената Валеева