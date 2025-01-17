В Татарстане вакансий для мам в декретном отпуске стало больше на 41%

Фото: Мария Зверева

В Татарстане количество вакансий, предназначенных для женщин в декретном отпуске, увеличилось на 41% в 2024 году по сравнению с прошлым годом, согласно исследованию аналитиков «Авито Работы».

Предложения, преимущественно с неполным рабочим днем, делают трудоустройство более доступным для матерей, совмещающих заботу о ребенке с работой, а средняя зарплата для таких вакансий составляет более 48 тыс. рублей.

Менеджер по продажам стал лидером по приросту вакансий для мам в декретном отпуске с ростом на 77%, что объясняется гибким графиком и комиссионной системой оплаты труда. Также отмечается высокий спрос на продавцов-кассиров, количество предложений для которых увеличилось на 62%, что обусловлено нехваткой кадров в крупных торговых сетях.

Замыкает тройку востребованных профессий позиция торгового представителя, спрос на которую вырос на 61%. Эта работа предполагает гибкий график, возможность дистанционного общения с клиентами и подходит родителям в декрете, позволяя им организовывать свой рабочий день в удобное время.



Напомним, что в России предложили ввести налоговые льготы для многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей младше трех лет и занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли.

Анастасия Фартыгина