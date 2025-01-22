В Сбере рассказали о стомости долгосрочной аренды в Казани и Республике Татарстан

Эксперты Сбера проанализировали, как меняется рынок долгосрочной аренды квартир в Казани и Республике Татарстан. Используя данные сайта «Домклик, специалисты выяснили, сколько стоит аренда квадратного метра жилья в январе 2025 года и как изменились цены за прошедший год.

В январе 2025 года медианная стоимость аренды одного квадратного метра жилья в Казани составляет 857 рублей, таким образом, снять студию или однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м можно приблизительно за 30 тыс. рублей. При этом за прошедший год цена аренды возросла на 26%.

В Республике Татарстан медианная стоимость аренды одного «квадрата» ниже — 833 рубля. Относительно января прошлого года цена выросла на 28%. Долгосрочная аренда «однушки» в республике обойдется в 29 тыс.рублей.

Эксперты также выяснили, что за год в данном сегменте выросла не только стоимость предложения, но и объем. Согласно данным, в Казани выбор квартир увеличился в 2,2 раза, в Республике Татарстан — в 2,1 раза.

Аналитики отмечают, что рост стоимости долгосрочной аренды в Казани и Республике Татарстан стал частью общего тренда по России. В среднем по стране стоимость аренды за прошедший год увеличилась на 17% и составила 807 рублей за квадратный метр. Причина такой динамики связана с сохранением ключевой ставки на заградительном уровне и повышением адресности льготных программ, из-за чего все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру.