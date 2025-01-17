Трамп назначит Войта, Сталлоне и Гибсона спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должности своих специальных посланников в Голливуде.

— С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния), — написал Трамп. По его словам, их задача будет заключаться в том, чтобы вернуть былую славу Голливуду, который, по его мнению, за последние четыре года «уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам».

Трамп заявил, что эти актеры станут его «глазами и ушами» в центре кино— и сериальной индустрии. Он выразил уверенность в том, что под его руководством в Голливуде снова наступит «золотой век».

Это назначение происходит на фоне продолжающихся лесных пожаров в Калифорнии, один из которых вспыхнул непосредственно в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Трамп неоднократно критиковал местные власти, в частности губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, за неэффективное управление и неспособность справиться с кризисными ситуациями.

Рената Валеева