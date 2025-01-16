В Татарстане ожидается неустойчивая погода с морозом и гололедом

Фото: Максим Платонов

На территории Татарстана в ближайшие дни ожидаются изменения погодных условий, связанные с влиянием североатлантических циклонов и антициклонов. На фоне осадков в виде снега и мокрого снега, которые будут периодически отмечаться, столбики термометров опустятся до умеренно отрицательных значений. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра региона.

Завтра, 17 января, погода в республике будет неустойчивой. Ночью на востоке сохранится влияние промежуточного гребня антициклона, что приведет к отсутствию значительных осадков.

Минимальные температуры ночью ожидаются в диапазоне от -10 до -15 градусов, а при прояснениях возможно понижение до -18. К утру температура в западных районах повысится до -5... -10 градусов, а днем прогнозируется от -1 до -6, на востоке — до -10. На дорогах сохраняется гололедица.

В выходные, 18—19 января, под влиянием ложбины северного циклона также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры составят -1... -7 градусов, на востоке республики — до -12, а днем ожидается от -5 до +1 градуса.

В начале следующей недели, 20 января, в тыловой части циклона пройдет небольшой снег. Температуры будут варьироваться от -3... -8 градусов ночью до -1... -6 днем. Во вторник, 21 января, с установлением полей повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, температура ночью опустится от -10 до -15 градусов, а днем будет в пределах от -6 до -11.

Анастасия Фартыгина