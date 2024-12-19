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Президент России дал указание руководству ДНР оперативно решать вопросы с начислением пенсий

13:18, 19.12.2024

Владимир Путин попросил обойтись без лишней бюрократии

Президент России дал указание руководству ДНР оперативно решать вопросы с начислением пенсий
Фото: Василий Иванов

Президент России Владимир Путин дал указание руководству Донецкой Народной Республики (ДНР) оперативно решать вопросы, связанные с начислением пенсий, исключив бюрократические препоны. Он акцентировал внимание на необходимости упрощения процесса подтверждения стажа для граждан, чтобы обеспечить своевременные выплаты пенсионерам.

— Нужно подтверждать стаж, что было сложно сделать до недавнего времени. Совсем недавно приняли закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия, засчитывается. Очень прошу руководство республики построить свою работу так, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии, — заявил Владимир Путин во время прямой линии.

Анастасия Фартыгина

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