Президент России дал указание руководству ДНР оперативно решать вопросы с начислением пенсий
Владимир Путин попросил обойтись без лишней бюрократии
Президент России Владимир Путин дал указание руководству Донецкой Народной Республики (ДНР) оперативно решать вопросы, связанные с начислением пенсий, исключив бюрократические препоны. Он акцентировал внимание на необходимости упрощения процесса подтверждения стажа для граждан, чтобы обеспечить своевременные выплаты пенсионерам.
— Нужно подтверждать стаж, что было сложно сделать до недавнего времени. Совсем недавно приняли закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия, засчитывается. Очень прошу руководство республики построить свою работу так, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии, — заявил Владимир Путин во время прямой линии.
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