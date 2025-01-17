Татарстан выделит 7 млрд рублей на научно-технологическое развитие до 2027 года

Фото: Сейтумерова Анна

В Татарстане в период с 2024 по 2027 год будет выделено более 7 млрд рублей на реализацию программы научно-технологического развития республики. Об этом сообщил Рифкат Минниханов

Также глава Академии наук Республики Татарстан сообщил, что более 6,3 млрд рублей из этой суммы поступят из бюджета республики.

Минниханов подчеркнул, что 2024 год объявлен годом научно-технологического развития в Татарстане, что подчеркивает важность этой программы для дальнейшего прогресса региона.

Напомним, что министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров объявил о планах по созданию современного агротехнологического университета, который будет готовить высококвалифицированные кадры для АПК республики.



Анастасия Фартыгина