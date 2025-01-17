Татарстан выделит 7 млрд рублей на научно-технологическое развитие до 2027 года
В Татарстане в период с 2024 по 2027 год будет выделено более 7 млрд рублей на реализацию программы научно-технологического развития республики. Об этом сообщил Рифкат Минниханов
- Также глава Академии наук Республики Татарстан сообщил, что более 6,3 млрд рублей из этой суммы поступят из бюджета республики.
Минниханов подчеркнул, что 2024 год объявлен годом научно-технологического развития в Татарстане, что подчеркивает важность этой программы для дальнейшего прогресса региона.
Напомним, что министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров объявил о планах по созданию современного агротехнологического университета, который будет готовить высококвалифицированные кадры для АПК республики.
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