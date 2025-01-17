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Минюст России внес три американские НПО в реестр нежелательных организаций

19:15, 17.01.2025
Минюст России внес три американские НПО в реестр нежелательных организаций
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России обновил реестр иностранных и международных неправительственных организаций, добавив в него три американские НПО, признанные нежелательными на территории России. Об этом сообщил ТАСС.

Среди них оказались:

  • комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия),
  • фонд Help Heroes Of Ukraine;
  • International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA, «Международный альянс за свободу вероисповедания»).

Решение о признании этих организаций нежелательными было принято Генпрокуратурой России в декабре 2024 года.

Также Минюст России инициировал законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов по 36 видам экономических преступлений, чтобы учесть влияние инфляции.

    Анастасия Фартыгина

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