Минюст России внес три американские НПО в реестр нежелательных организаций

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России обновил реестр иностранных и международных неправительственных организаций, добавив в него три американские НПО, признанные нежелательными на территории России. Об этом сообщил ТАСС.

Среди них оказались:

комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия),

фонд Help Heroes Of Ukraine;

International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA, «Международный альянс за свободу вероисповедания»).

Решение о признании этих организаций нежелательными было принято Генпрокуратурой России в декабре 2024 года.



Также Минюст России инициировал законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов по 36 видам экономических преступлений, чтобы учесть влияние инфляции.



Анастасия Фартыгина