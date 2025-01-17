Татарстан продолжает развивать дорожную инфраструктуру через ГЧП

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжится строительство вылетных дорог по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Фарит Ханифов.

Среди приоритетных проектов — строительство обхода вокруг Дербышек, дублера Оренбургского тракта к Лаишевскому узлу и дороги на Горьковском шоссе, которая станет продолжением улицы Несмелова в Кировском районе Казани. Также рассматривается возможность строительства дороги до Кадышево.

Ханифов уточнил, что финансирование проектов будет обеспечено через федеральную программу «Развитие транспортных систем», а также средства Росавтодора. Отметим, что в декабре прошлого года было открыто движение по двум новым платным дорогам — Вознесенскому тракту и маршруту Алекссевское — Альметьевск — Бавлы, которые также были построены на условиях ГЧП.

Напомним, что правительство России продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года.



Анастасия Фартыгина