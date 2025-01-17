Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра в Татарстане ожидаются туман и гололед

14:40, 17.01.2025
Завтра в Татарстане ожидаются туман и гололед
Фото: Инна Серова

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погодных условий 18 января. На территории республики, включая Казань, ночью и утром ожидается туман. Кроме того, ночью и днем местами прогнозируется слабый гололед, а в Казани гололед ожидается ночью и утром.

Жителям и гостям региона рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Подробнее о погоде в начале следующей недели — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также