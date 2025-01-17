Минниханов и гендиректор Судебного департамента обсудили развитие судебной системы республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Судебного департамента при Верховном Суде России Владиславом Ивановым. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, направленные на развитие и укрепление судебной системы региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

Основными темами для обсуждения стали вопросы обеспечения деятельности районных и городских судов Татарстана, укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее цифровое развитие судебной системы республики. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах развития в этих направлениях.

В частности, было подчеркнуто значение современных технологий в повышении эффективности работы судов и обеспечении доступности правосудия для граждан. Особое внимание было уделено вопросам внедрения цифровых решений, позволяющих ускорить судебные процессы и сделать их более прозрачными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На встрече также присутствовали председатель Верховного Суда Татарстана Азат Гильмутдинов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин и другие официальные лица.

В декабре Иванов сообщил о критической нехватке судей в стране. По его словам, на сегодняшний день некомплект составляет 6491 вакансию, что составляет 19,8% от общего числа судейских должностей.

Рената Валеева