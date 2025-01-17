Дублинская премия по литературе опубликовала длинный список

В 2025 году премия предлагает впечатляющий лонг-лист из 71 книги от авторов из 34 стран

Дублинская литературная премия — одна из самых престижных мировых наград. В 2025 году, отмечая свое 30-летие, премия предлагает впечатляющий лонг-лист из 71 книги от авторов из 34 стран. Это своеобразный срез мировой литературы: 26 книг переведены с 15 языков, включая корейский, фарси, исландский и словенский, а 16 произведений — дебютные. Призовой фонд премии составляет 100 тыс. евро, а в случае переведенной книги 75 тыс. евро получит автор, а 25 тыс. — переводчик.

Среди номинированных книг семь произведений принадлежат ирландским авторам. Однако лонг-лист не ограничивается географией: он охватывает самые разные жанры, культурные слои и исторические эпохи. Полный список можно посмотреть на сайте премии. А вот несколько произведений из длинного списка, которые были переведены на русский язык или будут переведены в 2025 году.

«Джеймс» — Персиваль Эверетт. Это оригинальная переосмысленная версия классического произведения «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, где рассказ ведется от лица Джима, раба, сопровождающего Гека. Персиваль Эверетт раскрывает героизм и мудрость Джима, подчеркивая его человеческое достоинство. Это не просто история путешествия по Миссисипи, но мощный взгляд на социальные структуры, расизм и свободу. Эксперты отмечают блестящее мастерство автора, сумевшего вдохнуть новую жизнь в классический текст.

«Кукум» — Мишель Жан. Автор переносит читателей в мир народа инну, показывая судьбу Альманды. Она влюбилась в молодого представителя этого народа и стала частью его сообщества. История охватывает век, полный утрат и изменений, от лишения земель до насилия в интернатах для коренных народов. Книга трогает своей искренностью, основанной на семейных историях автора, и раскрывает важные аспекты колониальной истории Квебека.

Рецензию на роман Мишеля Жана «Кукум» читайте здесь.

«Лонг-Айленд» — Колм Тойбин. Писатель возвращает читателей к героине своего знаменитого романа «Бруклин» Эйлиш Лейси. На этот раз она живет в Лонг-Айленде, сталкивается с проблемами новой жизни и воспоминаниями об Ирландии. Драма разворачивается в 1976 году, когда прошлое и настоящее героини пересекаются в неожиданной форме. Это произведение, отмеченное тонкостью психологизма, продолжает исследовать тему эмиграции и культурной идентичности.

Рецензию на роман Колма Тойбина «Волшебник» читайте здесь.

«Северный лес» — Дэниел Мейсон. Этот роман охватывает четыре века истории одного дома в лесах Новой Англии. Через судьбы людей, живших в этом доме, автор исследует взаимосвязь между человеком, природой и временем. Удивительные истории, включающие даже разговоры о жучках и призрачные баллады сестер-близнецов, создают необычный и завораживающий текст. Дэниел Мейсон демонстрирует свое мастерство, соединяя исторический контекст с элементами магического реализма.

Рецензию на роман Дэниела Мейсона «Зимний солдат» читайте здесь.

«Песнь пророка» — Пол Линч. Роман, завоевавший Букеровскую премию 2023 года, переносит читателей в тоталитарную Ирландию. У главной героини Айлиш Стэк исчезает муж, и ей необходимо защищать свою семью. Эксперты называют эту книгу мощным произведением о политике, семье и борьбе за выживание. Линч передает напряжение и ужас, создавая историю, трогающую до глубины души.

Рецензию на роман Пола Линча «Песнь пророка» читайте здесь.

«В тайниках памяти» — Мохамед Мбугар Сарр. Молодой сенегальский писатель Диеган сталкивается с загадочной книгой, автор которой исчез в водовороте обвинений в плагиате. По следам пропавшего писателя герой пересекает континенты и эпохи, изучает трагедии этой истории. Эта книга принесла автору Гонкуровскую премию и стала символом нового голоса субсахарской Африки в мировой литературе.

Рецензию на роман Мохамеда Мбугара Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.

«Женщины» — Кристин Ханна. Американская писательница обращается к теме женского опыта во время войны. Через судьбы женщин-военных и их семей она показывает, как война продолжает влиять на жизнь поколений. Роман получил признание читателей за глубину и актуальность поднятых тем, продолжая традицию авторских исследований человеческих судеб.

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Екатерина Петрова