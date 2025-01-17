Татарстан вошел в тройку регионов с самыми агрессивными водителями

Фото: Максим Платонов

Около 67% российских водителей сталкиваются с агрессивным поведением на дорогах. Примечательно, что в числе регионов с наиболее частыми проявлениями агрессии оказался Татарстан, разделив второе место с Нижегородской областью.

Опрос, в котором приняли участие более 1,5 тыс. водителей со всей страны, выявил, что 45% респондентов сталкиваются с агрессией на дороге периодически, а 22% — очень часто. Об этом стало известно из данных «Ренессанс Страхования» и сервиса «Автокод».

Лидером по количеству жалоб на агрессивное вождение стала Новосибирская область (70%). Татарстан и Нижегородская область продемонстрировали одинаково высокий процент агрессии на дорогах — 69%. В пятерку регионов с наиболее агрессивными водителями также вошли Воронежская и Ростовская области.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что реже всего с агрессией на дорогах сталкиваются жители Краснодарского края (45%), Омской (43%), Челябинской (40%) и Самарской областей (38%), а также Красноярского края (38%).

Несмотря на высокий уровень агрессии, большинство (72%) благодарят других участников движения за уступленную дорогу, мигнув аварийными огнями. Причем женщины проявляют вежливость чаще мужчин (83% и 69% соответственно).

При этом почти половина опрошенных (46%) считают, что пешеходы и велосипедисты сами провоцируют водителей на агрессию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди опрошенных водителей только 12% признались, что имеют привычку проезжать на желтый сигнал светофора, а лишь 5% склонны к опасному вождению и «шашкам».

Рената Валеева