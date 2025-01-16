Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в 2025 году будут призваны граждане РФ для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, спасательных формированиях Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также в органах государственной охраны и Федеральной службе безопасности.

Правительству России и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом и проведением сборов. Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Анастасия Фартыгина