В орфографический словарь добавили слова «океюшки» и «офлайн-магазин»

В 2025 году орфографический словарь пополнился 66 новыми словами, среди которых оказались такие интересные термины, как «океюшки» и «офлайн-магазин». Это обновление было представлено ресурсом «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Среди новых слов можно встретить как привычные фразы, так и специфические термины. К примеру, в словаре появились выражения: «от бога» [учитель от бога], «женобоязнь», а также молитва «Богородице Дево, радуйся».

Также были добавлены термины, связанные с офлайн-форматами: «офлайн-карта», «офлайн-мероприятие», «офлайн-режим» и другие.



Напомним, что слово «вайб» признано словом 2024 года по результатам голосования экспертов портала «Грамота.ру». Более 400 филологов выбрали его из шорт-листа из 11 слов, отдав ему 256 голосов. На втором месте расположился «скуф» (229 голосов), на третьем — «прилет» (124 голоса).



Анастасия Фартыгина