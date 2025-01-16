ЦБ России расширяет тарифный коридор по ОСАГО для общественного и мототранспорта

Фото: Олег Исаков

С 27 января 2025 года границы тарифного коридора по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) будут расширены на 11,6% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и малых грузовиков. Об этом сообщили в Банке России.

По информации регулятора, новые тарифы касаются троллейбусов, трамваев и автобусов, а также грузовиков с разрешенной максимальной массой до 16 тонн. Для обычных автомобилистов базовые ставки останутся неизменными.

Расширение тарифного коридора обусловлено высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовики чаще всего становятся виновниками ДТП с ущербом до 400 тыс. рублей, в то время как ущерб от аварий с участием мотоциклов увеличился на 32% за последние годы.

Для мототранспорта вводится новая шкала возраст — стаж водителя и коэффициент, зависящий от мощности двигателя, что повлияет на размер страховой премии.

Кроме того, Банк России обновил значения территориального коэффициента (КТ) для ряда регионов. КТ был снижен для 21 территории, где в 2024 году оформлено около 6 миллионов классических полисов ОСАГО, средняя стоимость которых превышала среднероссийскую на 17,1%. В то же время для 18 территорий, где наблюдаются возросшие убытки, коэффициенты были повышены.

По предварительным данным, в 2024 году было оформлено 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость полиса снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. рублей.

Напомним, что в Татарстане стали платить больше по полисам ОСАГО, но судебные издержки выросли. На каждый рубль страховой выплаты приходилось 1,85 рубля штрафов и неустоек.



Анастасия Фартыгина