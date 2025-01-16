Казанец подозревается в незаконной вырубке леса на 4,5 млн рублей в Азнакаевском лесничестве

Фото: Динар Фатыхов

Житель Казани подозревается в незаконной рубке лесных насаждений на территории Азнакаевского лесничества. По версии следствия, ущерб, нанесенный России, превысил 4,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Следкома по Татарстану.

По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года подозреваемый, зарегистрированный как самозанятый, совместно с другими лицами приобрел несколько земельных участков в Азнакаевском лесничестве якобы для заготовки древесины для личных нужд. Однако, вместо этого они незаконно спилили 199 сосен, кленов и берез на соседнем участке, принадлежащем лесничеству.

Чтобы придать видимость законности своим действиям, злоумышленники впоследствии выкупили данный участок у лесничества. Тем не менее, следствие считает, что их действия нанесли значительный ущерб государству.

Рената Валеева