Средняя зарплата в Татарстане достигла 72 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

Среднемесячная номинальная зарплата в Татарстане за период с января по октябрь 2024 года составила 72 009 рублей, что на 21% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.

Согласно данным доклада, номинальные зарплаты в республике за эти 10 месяцев выросли на 11,9%.

Аналитики также изучили данные за октябрь 2024 года отдельно. Среднемесячная номинальная зарплата за этот месяц оказалась на 23,1% больше, чем в октябре прошлого года, а реальная зарплата — на 13,6%.

напомним, профессия водителя-дальнобойщика заняла первое место по уровню зарплат среди рабочих специальностей в Татарстане по итогам 2024 года. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 197 тыс. рублей в месяц, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева