В России вырос спрос на специалистов без опыта: вакансий стало больше на 22%

Фото: Максим Платонов

Количество вакансий для специалистов без опыта работы в России увеличилось на 22% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито Работа», пишет РИА «Новости».

Наибольший спрос на начинающих специалистов наблюдается в складской логистике, на которую приходится 9,48% от общего числа вакансий без опыта. Средняя зарплата в этой сфере составляет 62 355 рублей в месяц. На втором месте по востребованности — пищевая промышленность (9,11% вакансий, средняя зарплата 66 376 рублей), а на третьем — производство и сельское хозяйство (7,93% вакансий, средняя зарплата 63 022 рубля).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Исследование показывает, что работодатели стали активнее привлекать начинающих специалистов, предлагая им корпоративные бонусы и льготы. В частности, на 56% увеличилось количество вакансий с предложением ДМС, на 19% — с зонами отдыха, и на 12% — с компенсацией питания.

Также работодатели все чаще предлагают внутреннее обучение, что стало заметно в вакансиях для рабочих профессий. Количество вакансий с упоминанием переобучения выросло на 206% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен этот тренд среди крановщиков, где обучение за счет работодателя стали предлагать на 175% чаще, а средняя зарплата после обучения составляет 97 620 рублей в месяц.

Рената Валеева