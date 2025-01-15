Земляные работы стали причиной повреждения интернет-кабеля в Татарстане

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В Татарстане произошло серьезное повреждение магистральной волоконно-оптической линии, вызванное проведением земляных работ сторонней организацией. Об этом сообщило Минцифры республики, ссылаясь на пресс-службу «Ростелекома».

Инцидент, произошедший на участке между Тюлячами и Новой Турой, вызвал замедление интернета в 21 регионе России, затронув около 3,8 млн пользователей. По информации Роскомнадзора, обрыв кабеля негативно сказался на качестве услуг широкополосного доступа.

Несмотря на возникшие проблемы, полную потерю связи предотвратили благодаря перенаправлению трафика на резервные линии. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН продолжает следить за ситуацией и фиксирует снижение скорости интернета в затронутых регионах.

Анастасия Фартыгина