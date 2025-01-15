Прокуратура Пестречинского района добилась запуска маршрута «Богородское — Казань»

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Пестречинского района Татарстана инициировала судебное разбирательство в связи с отсутствием межмуниципального маршрута «Богородское — Казань», необходимого для регулярных перевозок граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки, проведенной по обращениям местных жителей, выяснилось, что исполком района неоднократно обращался в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана с просьбой утвердить данный маршрут, учитывая растущее число населения и потребность в доступе к социальной инфраструктуре.

Несмотря на многочисленные заявки, министерство не предприняло необходимых действий для организации маршрута и заключения соответствующего контракта. В ответ на это прокуратура района сделала представление в адрес министерства с требованием устранить нарушения, однако это не было выполнено в полном объеме.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила признать бездействие Министерства транспорта незаконным и обязать его организовать маршрут «Богородское — Казань». Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме, и выполнение его решения теперь находится под контролем надзорного ведомства.



Анастасия Фартыгина