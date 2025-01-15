Власти Альметьевска успокоили жителей из-за сообщений о беспилотнике

Фото: Татьяна Демина

Администрация Альметьевска сообщила, что полеты беспилотного воздушного судна над городом согласованы с оперативными службами. Заявление было опубликовано в телеграм-канале администрации в ответ на распространяющуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о замеченном в небе беспилотнике.

— Без паники! Полет согласован! — говорится в сообщении администрации.

Власти Альметьевска подчеркнули, что в городе все спокойно, и поблагодарили жителей за бдительность.

Накануне, администрация Альметьевска сообщила о возникновении угрозы атаки беспилотными воздушными судами. Жителям города рекомендовали по возможности спуститься в подвалы и не подходить к окнам. В исполкоме города рассказали о проведении выборочной эвакуации в некоторых школах города в целях обеспечения безопасности. На время угрозы дети были переведены в подвальные помещения.

Рената Валеева