Власти Альметьевска успокоили жителей из-за сообщений о беспилотнике
Администрация Альметьевска сообщила, что полеты беспилотного воздушного судна над городом согласованы с оперативными службами. Заявление было опубликовано в телеграм-канале администрации в ответ на распространяющуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о замеченном в небе беспилотнике.
— Без паники! Полет согласован! — говорится в сообщении администрации.
Власти Альметьевска подчеркнули, что в городе все спокойно, и поблагодарили жителей за бдительность.
Накануне, администрация Альметьевска сообщила о возникновении угрозы атаки беспилотными воздушными судами. Жителям города рекомендовали по возможности спуститься в подвалы и не подходить к окнам. В исполкоме города рассказали о проведении выборочной эвакуации в некоторых школах города в целях обеспечения безопасности. На время угрозы дети были переведены в подвальные помещения.
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