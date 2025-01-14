В Альметьевске из-за угрозы БПЛА эвакуировали часть школьников
Администрация Альметьевска сообщила о проведении выборочной эвакуации в некоторых школах города в целях обеспечения безопасности. На время угрозы дети были переведены в подвальные помещения.
В частности, эвакуация была проведена в СОШ № 24, №25, Инженерном лицее, «Адымнар», Гимназии №1, Лицее №2 и Калейкинской СОШ. Занятия в этих учебных заведениях не отменены, однако родителям предоставлена возможность забрать детей из школ по собственному желанию.
Остальные школы Альметьевска продолжают работать в штатном режиме.
Ранее администрация города сообщила о возникновении угрозы атаки беспилотными воздушными судами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.