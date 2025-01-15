Николай Гончаров о трагедии «Булгарии»: «Это были страшные дни, которые до сих пор снятся»

Фото: Михаил Захаров

Руководитель Казанского отдела Центрального следственного управления на транспорте СКР Николай Гончаров в 2011 году одним из первых прибыл на место крушения теплохода «Булгария».

— Так получилось, что мы со следователем-криминалистом Алексеем Петропавловским приехали туда раньше коллег. Увидели гладь воды, на которой болтается лодка, привязанная к мачте утонувшего судна, и масляное пятно. Из дежурной части сообщают — был большой теплоход, на борту — 200 с лишним человек, и они все там, под водой. И мы поняли, что все ужасно, — рассказал он в интервью «Реальному времени».

К этому моменту теплоход «Арабелла» забрал выживших.

— Штаб мы организовали на судне «Арбат» и две недели жили там. И это были страшные дни, которые до сих пор снятся, если честно, как и «Боинг». Несколько суток занимались тем, что относили тела, которые нам аквалангисты доставали и подавали — детей, женщин. Всего в той трагедии спаслись 79 человек, 122 погибли, — поделился Гончаров.

По его словам, после этой катастрофы были сделаны соответствующие выводы.

— Все как будто очнулись. Весь этот бардак с кривыми судами, неофициальными поездками по большей части прекратился. Это было заметно вообще для всех в речной сфере. И количество происшествий резко уменьшилось. Но теперь мы имеем единичные случаи каждый год, связанные уже с безалаберностью отдельных граждан, — заявил он.



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