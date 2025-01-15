В Казанском отделе СК на транспорте назвали надуманным слух о падении «Боинга» из-за вмешательства пассажиров

Фото: Максим Платонов

Руководитель Казанского отдела Центрального следственного управления на транспорте СКР Николай Гончаров в разговоре с «Реальным временем» опроверг народную версию о падении «Боинга» в 2013 году из-за вмешательства в полет ВИП-пассажиров.

— Это абсолютно надуманная народная версия, что самолет пилотировался не летчиком. Это не соответствует действительности, потому что часть тела одного из ВИП-пассажиров — его удалось установить по генетике — мы нашли совершенно в другой части аэродрома, — сообщил он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По словам эксперта, лишь два дня спустя удалось докопаться до кабины пилотов и двери, запертой на запорное устройство. По обнаруженным останкам также провели генетические экспертизы.

— Так что могу утверждать — в момент падения все пассажиры были в салоне, — подчеркнул Гончаров.



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