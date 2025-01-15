TikTok может отключить приложение в США в воскресенье из-за запрета

Соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье, 19 января, в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как напоминает портал, в апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Соединенных Штатов.

Избранный президент США Дональд Трамп, согласно документу, обратился в Верховный суд с просьбой отсрочить введение запрета, чтобы иметь возможность разрешить спор после своего вступления в должность 20 января.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, является популярным приложением для создания и просмотра коротких видео. Соцсеть была запущена в 2018 году. TikTok находится под пристальным вниманием властей США, которые опасаются, что китайское правительство может получить доступ к данным пользователей или использовать приложение для распространения пропаганды. ByteDance неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным СМИ, в США насчитывается около 170 миллионов пользователей TikTok.

В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в Европейском союзе могут запретить платформу. «Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok», — говорила она.

Рената Валеева