В Татарстане жители поселка столкнулись с проблемами в общественном транспорте

Фото: Инна Серова

Жители поселка Сухая Река столкнулись с проблемами в работе общественного транспорта, особенно на маршруте 37 «А». В дождливую погоду, а также когда на улице сильный ветер и мокрый снег, люди вынуждены ждать автобус более сорока минут. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Многие пассажиры сообщают о том, что не успевают доехать до города до десяти часов, после чего автобус уходит на полтора часа на обед. Это создает дополнительные трудности для школьников и работающих людей, которым необходимо добраться домой.

Ситуация усугубляется тем, что маршрут 37 «А» был сокращен в марте прошлого года, и теперь он обслуживает лишь часть района, что привело к частым сбоям в расписании. Ранее автобус проходил путь длиной в тридцать километров, соединяя кладбище Сухой Реки с остановкой «Ферма-2», однако теперь его конечная остановка — Соцгород.

Жители неоднократно обращались в исполком и прокуратуру с просьбой улучшить транспортное обслуживание, но проблемы остаются.

На данный момент маршрут обслуживается только двумя автобусами, что не позволяет обеспечить стабильное движение. В Комитете по транспорту Казани сообщили о возможности увеличить количество автобусов на маршруте, однако этому мешает нехватка водителей.

Анастасия Фартыгина