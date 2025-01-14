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Банк России опубликовал курс валют с 15 января

20:34, 14.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 15 января
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 15 января. По отношению ко всем денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар убавил в цене 0,73 рубля, евро ослабил свою позицию на 1,39 рубля, юань подешевел на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 103,44 рубля;
  • евро — 106,25 рубля;
  • юань — 13,95 рубля.
Анастасия Фартыгина

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