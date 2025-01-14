В 2024 году на реализацию нацпроектов в Татарстане направили 46,9 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

По итогам прошлого года на реализацию 14 национальных проектов в Татарстане направили 46,9 млрд рублей, из них за счет федерального бюджета — почти 29,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Больше всего денежных средств направили на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» — почти 21 млрд рублей, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 7,5 млрд, «Экология» — 4 млрд, «Образование» — 3,97 млрд, «Здравоохранение» — 3,6 млрд. На нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Демография» выделили порядка 2,1 млрд рублей.

На остальные нацпроекты было потрачено:



«Культура» — 1,2 млрд рублей;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 565,9 млн рублей;

«Туризм и индустрия гостеприимства» — 212,8 млн рублей;

«Производительность труда» — 94 млн рублей;

«Цифровая экономика» — 29,8 млн рублей;

«Беспилотные авиационные системы» — 322,3 млн рублей;

Напомним, вчера в Татарстане утвердили кураторов реализации новых национальных проектов. Контроль за ними возложен на премьер-министра республики Алексея Песошина.

