IT-направление стало самым выгодным для подработки в 2025 году

Фото: Михаил Захаров

Профессии IT-специалистов и видеомонтажеров стали самыми высокооплачиваемыми для подработки в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

— У организаций не всегда выделен бюджет на большое количество штатных сотрудников, поэтому, приглашая фрилансеров, они успешно закрывают свои потребности. Зачастую IT-специалисты работают удаленно и могут одновременно вести несколько проектов. Специалист по защите данных может консультировать несколько организаций и рассчитывать на доход от 75 тыс. до 350 тыс. рублей. А доход видеомонтажера может достигать 220 тыс. рублей, — сообщила она.

Также для фрилансеров выгодной подработкой станет веб-дизайн. Им предлагают 90 тыс. рублей, а контент-менеджерам — от 77 до 215 тыс. рублей.

— Каждый год появляются новые возможности для подработки благодаря технологическому прогрессу, изменениям потребностей общества и экономическим условиям. Важно следить за изменениями на рынке труда, развивать свои навыки и быть готовым адаптироваться к новым условиям. Выбор выгодного направления — это не только возможность дополнительного заработка, но и шанс реализовать свои способности и таланты, — добавила Семеренко.

Напомним, 80% жителей Казани мечтают получать шестизначный доход в 2025 году, причем более половины респондентов (56%) назвали его размер не менее 200 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева