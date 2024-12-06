В Казани 80% жителей мечтают получать шестизначный доход в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В ходе опроса, проведенного Группой «Ренессанс Страхование», выяснилось, что 80% жителей Казани мечтают получать шестизначный доход в 2025 году, причем более половины респондентов (56%) назвали его размер не менее 200 тыс. рублей.

Среди опрошенных 24% хотели бы зарабатывать в пределах 100—200 тыс. рублей, 27% — 200—300 тыс. рублей, 16% — 300—400 тыс. рублей, 8% — 400—500 тыс. рублей и 5% — более 500 тыс. рублей.

Казань вошла в топ-5 городов России с наивысшими запросами по уровню доходов.

Финансовые ожидания мужчин значительно превышают женские: 65% мужчин стремятся к доходу не ниже 200 тыс. рублей, в то время как среди женщин таких 52%. Особенно высокие запросы наблюдаются у миллениалов (от 35 до 44 лет) и представителей поколения Х (от 45 до 54 лет) — 65% и 61% соответственно.



Согласно опросу, только 23% респондентов считают, что для достижения желаемого дохода им необходимо увеличить заработок примерно в полтора раза. Другие 27% нуждаются в увеличении дохода в полтора-два раза, 17% — в 2—2,5 раза, 15% — в 2,5—3 раза, а 7% — в более чем втрое.

На финансовое благополучие казанцев в 2025 году могут повлиять такие факторы, как увеличение зарплаты (53%), закрытие долгов (28%), подработка (19%), создание источников пассивного дохода (17%), смена работы (16%) и повышение навыков финансового планирования (11%).

Анастасия Фартыгина