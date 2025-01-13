Главный врач «Рубина» Бутовский рассказал о сроках восстановления Юкича

Фото: Мария Зверева

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский поделился ходом восстановления полузащитника Александара Юкича. Футболиста ожидают в расположении клуба на первом сборе в Турции.

По словам Бутовского, Юкич уже приступил к беговым тренировкам отдельно от команды.

— Планируется приезд Юкича на первый сбор, мы посмотрим на его состояние. Реабилитация идет весьма благополучно, согласно срокам, которые были определены. Он приступил к беговой работе. Мы посмотрим, какой объем беговой работы он может выполнять, и определим, когда и как он будет включен в тренировочный процесс команды. Сроки, которые были определены, это общепринятые сроки. В районе шести месяцев с момента оперативного вмешательства, — приводит слова Бутовского «Матч ТВ».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Александар Юкич перешел в «Рубин» летом прошлого года из «Сочи». В первой части сезона футболист успел провести за казанскую команду шесть матчей и забить один гол. В игре с «Акроном» в Премьер-лиге Юкич получил травму на 31-й минуте и выбыл на неопределенный срок.



«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова набрала 26 очков в 18 матчах. Столько же баллов у «Ростова», но ростовчане идут на одну строчку выше по дополнительным показателям.

Зульфат Шафигуллин