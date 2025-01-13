КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В список попали сразу два игрока китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».
Лучшими на прошедшей неделе стали вратарь Патрик Рыбар («Куньлунь»), защитник Тимофей Давыдов («Северсталь») и нападающий Спенсер Фу («Куньлунь»).
Из новичков лига отметила выступление форварда «Салавата Юлаева» Артема Набиева. Молодой нападающий забил два гола в трех матчах уфимской команды, в том числе в Казани в ворота «Ак Барса» (1:5). При этом «Салават Юлаев» проиграл две игры из трех на минувшей неделе.
Ранее лучшим защитником декабря был признан Никита Лямкин из «Ак Барса».
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