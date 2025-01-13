Ватерполисты «КОС-Синтеза» вернулись в команду из сборной

Фото: Михаил Захаров

Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» вернулись из расположения сборной России. Об этом сообщает клубная пресс-служба «заводчан».



Егор Ярлыченко, Богдан Комаров, Сергей Белянский, Азат Ганиев и Кирилл Бадьяров занимались во взрослой сборной России. Камиль Шайдуллин, Леонид Сидоров, Илья Васильев, Кирилл Черкасов, Даниил Кудрявцев и Леонид Жуков тренировались в молодежной команде страны.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Национальная команда в новогодние выходные проводила тренировочный сбор в «Озеро Круглое». Мероприятие носило просмотровый характер и включало в себя физическую, игровую и специальную плавательную подготовку.

«КОС-Синтез» лидирует в чемпионате России по водному поло после осенней части сезона. Команда Евгения Ярощука оторвалась на восемь очков от идущего вторым астраханским «Динамо» — 39 баллов против 31.

Следующие матчи «КОС-Синтез» проведет 17-18 января в Волгограде с местным «Спартаком».

Зульфат Шафигуллин