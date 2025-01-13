Ильдар Гильмутдинов о проекте РАН по сохранению языков России: «Опасаться, что возникнут проблемы, нет причин»

Фото: Максим Платонов

Институт языкознания Российской академии наук (РАН) разработал проект программы по сохранению и развитию языков РФ, предусматривающий расширение их использования во всех сферах, включая образование. Бояться каких-то негативных последствий не стоит, считает председатель комитета Госдумы по делам национальностей, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.



— Мы уже несколько лет тому назад все это видели. Опасаться, что возникнут какие-либо проблемы, нет причин. Правительство уже приняло концепцию языковой политики, и в ней все расписано нормально. Сейчас готовятся предложения по реализации этой концепции, дорожная карта, — заявил он в разговоре с «Реальным временем».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам башкирского исследователя языковой политики, кандидата социологических наук Тимура Мухтарова, такие меры не только не противоречат концепции возрождения языков народов России, а, напротив, говорят о серьезности подхода к сохранению языка.

— Должен быть ряд доступных на этом языке госуслуг, в том числе в государственных учреждениях, здравоохранении, образовании, — говорит он. — Если такая деятельность ведется, значит к языку относятся серьезно. Ничего такого, что противоречило бы концепции возрождения языков. Во всем мире побеждает идея расширять спектр государственных и частных услуг, доступных на родных языках. Концепция возрождения языков должна получить реальное наполнение, и проявлять к этому какой-то негатив, я считаю, неправильно, — уверен он.

Подробнее — в материале «Реального времени».