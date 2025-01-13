«Ак Барс» поместил нападающего Сафонова в список травмированных

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов помещен в список травмированных игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сафонов получил повреждение в недавнем матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1) в Казани. В начале третьего периода встречи форвард провел силовой прием против соперника, после чего отправился на скамейку запасных, держась за руку. Больше на льду хоккеист не появлялся.

Тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, комментируя травму Сафонова, заявил, что восстановление игрока может занять длительное время.

Сейчас в списке травмированных находятся три хоккеиста «Ак Барса». Помимо Сафонова травмированы защитник Митчелл Миллер и нападающий Егор Бабенко. Также пока не может помочь команде канадский форвард Эрик О'Делл, продолжающий восстанавливаться.

Сегодня «Ак Барс» отправился в выездную серию на Дальний Восток. В ближайшую неделю казанская команда по два раза сыграет с хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока.

Зульфат Шафигуллин