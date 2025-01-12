Бастрыкин взял под контроль проверку затопления нечистотами жилых домов в Зеленодольске

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Поводом для проверки стало обращение, размещенное в телеграм-канале, в котором сообщается, что из-за износа инженерных коммуникаций территории жилых домов в Зеленодольске длительное время затапливаются нечистотами. Это, в свою очередь, приводит к распространению неприятного запаха и создает угрозу возникновения заболеваний. По данным заявителей, неоднократные обращения в компетентные органы не принесли результатов.

Следственным управлением СК России по Татарстану по данному факту организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по республике Валерию Липскому представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Рената Валеева