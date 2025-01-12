Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за спора со стюардессой

Фото: Максим Платонов

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса, направлявшегося в США, после инцидента со стюардессой. Об этом пишет РИА «Новости Спорт».

По данным издания, конфликт возник из-за вопроса бортпроводницы о готовности Нурмагомедова оказать помощь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Спортсмен сидел в аварийном ряду и не понял сути вопроса, что привело к спору. На просьбу пересадить его на другое место Нурмагомедов ответил отказом.

На видео, опубликованном в соцсетях, слышно, как стюардесса говорит: «Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет». После этого бортпроводница вызвала супервайзера, который попросил Нурмагомедова покинуть самолет. На кадрах видно, как экс-чемпион и его спутники выходят из самолета вслед за супервайзером.

Рената Валеева