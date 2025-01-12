Аэропорт Пулково возобновил работу после приостановки из-за непогоды

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии, что позволило возобновить работу воздушной гавани.

— Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее аэропорт был временно закрыт из-за снегопада. За время простоя 33 самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы.



Рената Валеева