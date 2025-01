В США выходит новая критическая антология русской поэзии

Книга охватывает более века развития русской лирики через анализ 34 стихотворений, написанных в период с 1907 по 2022 год

В издательстве Принстонского университета выходит новая критическая антология русской поэзии All the World on a Page: A Critical Anthology of Modern Russian Poetry. Этот сборник подготовлен Эндрю Каном и Марком Липовецким. Книга охватывает более века развития русской лирики через анализ 34 стихотворений, написанных в период с 1907 по 2022 год. Антология представляет произведения как в оригинале, так и в английском переводе, сопровождаемые эссе, которые помещают их в исторический, культурный и биографический контексты.

Русская поэзия исторически рассматривается как высшая форма искусства, а Александр Пушкин занимает в ней статус национального героя. Лирики XX и XXI веков создали богатую традицию, в которой пересекаются субъективность, эстетические течения, политическая идеология и литературные поиски. Антология охватывает произведения как признанных классиков, так и современных авторов, включая Велимира Хлебникова, Анну Ахматову, Владимира Набокова, Иосифа Бродского, Марию Степанову и Галину Рымбу.

Каждому стихотворению посвящена отдельная глава, где авторы предлагают глубокий анализ текста, раскрывая оригинальность и взаимодействие формы и голоса. Например, в книге представлены футуристические пророчества Хлебникова, лирические размышления Ахматовой о вдохновении, символистские фантазии Набокова, пастиши Бродского, которые переносят читателя в чеховские декорации, аллегории пандемии и репрессий у Степановой, а также манифест Рымбу «Моя вагина», который сочетает энергию и протест.

Кроме этого, уделено внимание и модернизму как источнику вдохновения для русской поэзии. Авторы подчеркивают, что представленные в антологии стихотворения действуют вне рамок государственных поэтических канонов, обращаясь к читателю напрямую, «тет-а-тет», как выразился Бродский в своей нобелевской речи 1987 года. Многочисленные переводы, созданные специально для сборника, делают русскую поэзию доступной широкой англоязычной аудитории.

Антология отличается не только подбором текстов, но и способом их представления: акцент сделан на отдельных стихотворениях и их авторах, а не на поэтических течениях. Благодаря этому читатели могут глубже проникнуть в мир русской лирики и ее художественных экспериментов. Критики называют антологию важным шагом в осмыслении русской поэзии и ее места в мировой культуре.

