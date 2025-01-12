Книжный рынок Германии в 2024 году показал рост доходов на фоне напряженной ситуации в отрасли

Валовой доход книжной индустрии вырос на 0,8% по сравнению с 2023 годом, а доходы локальных книжных магазинов увеличились на 0,9%

Книжный рынок Германии завершил 2024 год с незначительным увеличением доходов, несмотря на сохраняющиеся сложности в отрасли. Согласно предварительному отчету Börsenverein des Deutschen Buchhandels, валовой доход книжной индустрии вырос на 0,8% по сравнению с 2023 годом, а доходы локальных книжных магазинов увеличились на 0,9%. Однако общее число проданных книг сократилось на 1,7%, что объясняется увеличением средней цены на книги на 2,6%.

Рост доходов показали сегменты художественной литературы (4,1%), книг для детей и подростков (0,5%), а также в секторе научно-популярной литературы, где прирост составил внушительные 7,7%. Этот успех частично связан с публикацией мемуаров бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель «Свобода: воспоминания 1954—2021», которые стали второй по популярности книгой года. Первое место заняла книга Эльке Хайденрайх Altern, а третье — роман Себастьяна Фитцека Das Kalendermädchen. Однако справочники и путеводители потеряли позиции, показав снижение на 4,1 и 8,4% соответственно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что, несмотря на положительную динамику доходов, ситуация в отрасли остается сложной. Многие компании сталкиваются с экономическими трудностями, растущими затратами и увеличением бюрократической нагрузки. Как и в других секторах экономики Германии, в книжной индустрии ощущаются последствия неопределенности среди потребителей и их сдержанности в расходах. Эти факторы, наряду с давлением со стороны растущих цен, создают сложный контекст для издателей, книжных магазинов и логистических компаний.

Тем не менее книги остаются важной частью жизни немцев, особенно молодежи, которая все еще предпочитает этот формат для получения информации, знаний и вдохновения. В этих условиях стабильность уровня доходов отрасли рассматривается как положительный сигнал. В 2024 году литература стала инструментом для осмысления сложной реальности, предоставляя читателям возможность справляться с кризисами через погружение в факты, идеи и увлекательные истории.

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Екатерина Петрова