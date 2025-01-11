В Татарстане опровергли слухи о пожаре на предприятии в Нижнекамске

В пресс-службе раиса Татарстана опровергли информацию, распространенную в телеграм-каналах, о якобы произошедшем пожаре на «Нижнекамскнефтехиме». Представители предприятия подтвердили, что видеокадры со свечением на территории — это работа факелов, необходимая в процессе планового изменения режима работы оборудования.

Согласно сообщению «Нижнекамскнефтехима», такие краткосрочные переключения мачтового факела на интенсивный режим являются нормальной практикой для обеспечения безопасности. Вывод избытков углеводородного сырья на факел предусмотрен технологическим регламентом, чтобы минимизировать риски.

Пресс-служба также подчеркнула, что аккредитованные лаборатории осуществляют мониторинг качества атмосферного воздуха и результаты будут опубликованы на официальных ресурсах предприятия. В случае сигнала тревоги проводится организованная эвакуация сотрудников по заранее отработанной схеме.



Анастасия Фартыгина