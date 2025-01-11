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МЧС предупредило жителей об угрозе атак беспилотников в Татарстане

17:29, 11.01.2025
МЧС предупредило жителей об угрозе атак беспилотников в Татарстане
Фото: скриншот realnoevremya.ru c приложения МЧС

МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. Сообщение об этом появилось в официальном приложении ведомства.

— Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Также МЧС призвало граждан быть внимательными и не забывать о номерах экстренных служб, чтобы в случае необходимости быстро обратиться за помощью.

Напомним, что необходимо делать, если вы услышали сигналы оповещения в своем районе:

  • Сохраняйте спокойствие.
  • Оденьтесь и спускайтесь на нижние этажи высотного дома или в сторону подвалов.
  • Ни в коем случае не выдвигайтесь в сторону, откуда был слышен хлопок. И не направляйтесь туда, где, по сообщениям СМИ и каналов, были прилеты.
  • Не делитесь кадрами в соцсетях, которые позволяют сориентироваться на местности. Это важно, это касается вашей безопасности.
  • Следите за официальными сообщениями. Рекомендуется получать информацию только из проверенных источников и строго следовать инструкциям спасательных служб.
Анастасия Фартыгина

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Общество Татарстан

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