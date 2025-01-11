МЧС предупредило жителей об угрозе атак беспилотников в Татарстане
МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. Сообщение об этом появилось в официальном приложении ведомства.
— Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам, — говорится в сообщении.
Также МЧС призвало граждан быть внимательными и не забывать о номерах экстренных служб, чтобы в случае необходимости быстро обратиться за помощью.
Напомним, что необходимо делать, если вы услышали сигналы оповещения в своем районе:
- Сохраняйте спокойствие.
- Оденьтесь и спускайтесь на нижние этажи высотного дома или в сторону подвалов.
- Ни в коем случае не выдвигайтесь в сторону, откуда был слышен хлопок. И не направляйтесь туда, где, по сообщениям СМИ и каналов, были прилеты.
- Не делитесь кадрами в соцсетях, которые позволяют сориентироваться на местности. Это важно, это касается вашей безопасности.
- Следите за официальными сообщениями. Рекомендуется получать информацию только из проверенных источников и строго следовать инструкциям спасательных служб.
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