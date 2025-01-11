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В ряде домов Кировского района Казани на сутки отключат воду

12:55, 11.01.2025
В ряде домов Кировского района Казани на сутки отключат воду
Фото: Динар Фатыхов

В ряде домов Кировского района Казани временно прекратят водоснабжение в связи с подключением новых жилых объектов к централизованным сетям. Об этом сообщили в мэрии города.

  • Водоснабжения не будет с 9.00 14 января до 9.00 15 января.

Подача воды прекратится по следующим адресам:

  • улица Большая, дом 80, а также частные дома с 22 по 107;
  • улица Кызыл-Армейская (дома 28, 30, 35, 37, 39, 39/1);
  • улица Серп и Молот (дом 26);
  • улица Столярова (19, 37, 39, корп. 2);
  • во всех домах по улицам Брюсова, Военной, Казахской, Карельской и Чистоозерской.
Анастасия Фартыгина

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