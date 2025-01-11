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Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в политическом триллере

09:56, 11.01.2025

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль молодого Владимира Путина в политическом триллере «Кремлевский волшебник», который режиссирует Оливье Ассайас. Об этом сообщили в Deadline.

Фильм основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи и рассказывает историю политтехнолога Вадима Баранова, работавшего с Путиным в 1990-х годах, прототипом которого считается Владислав Сурков.

Лоу поделился своими мыслями о предстоящей роли, отметив, что пока только начинает подготовку, и сравнил процесс с восхождением на Эверест.

  • В фильме также появятся Пол Дано в роли Баранова и Алисия Викандер, которая сыграет Ксению, в которую влюблен главный герой.

Книга да Эмполи, выпущенная в 2022 году, была отмечена Bloomberg как одна из лучших книг года. В ней рассматриваются ключевые моменты политической карьеры Путина.

Анастасия Фартыгина

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