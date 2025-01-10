В Зеленодольске под вопросом проведение крещенских купаний из-за аномально теплой зимы

Фото: Дарья Пинегина

Аномально теплая зима может внести коррективы в проведение крещенских купаний в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом заявил глава района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, ссылаясь на результаты мониторинга состояния льда на реках Волга и Свияга.

По словам Афанасьева, на заседании КЧС была обсуждена подготовка к православному празднику Крещение Господне. Ежегодно в районе открывается шесть купелей: в Зеленодольске, в Васильево, на территории Раифского монастыря, в Осиново и в селе Ильинка. Однако в этом году, из-за нестабильной ледовой обстановки, количество мест для купания может измениться. Кроме того, может быть скорректирована допустимая нагрузка одновременного нахождения людей возле купели.

— Сотрудники Зеленодольского отделения ГИМС ежедневно проводят мониторинг акватории рек Волги и Свияги, отмечая истончение льда, его неоднородность, — сообщил Афанасьев.

По его данным, лед рыхлый, покрыт водой и его толщина составляет всего 10—12 см. По этой же причине до сих пор не открыта ледовая переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые».

В середине следующей недели будет проведено детальное обследование мест крещенских купаний и о результатах будет сообщено дополнительно.



Рената Валеева