«Елки-палки»: в Казани откроются пункты сбора деревьев
Акция продлится с 13 по 31 января
Акция «Елки-палки» начнется в Казани с 13 января. Пункты приема деревьев для дальнейшей отправки на переработку откроются в каждом районе города, сообщает УК «ПЖКХ» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне на территории Татарстана.
Пункты приема будут работать до 31 января по следующим адресам:
Авиастроительный район:
- Копылова, 1Б;
- Ленинградская, 27.
Вахитовский:
- Чехова, 2 — Чеховский рынок.
Кировский:
- Краснококшайская, 150/5.
Московский:
- Шамиля Усманова, 1;
- Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00).
Ново-Савиновский:
- Адоратского, 21А к2.
Приволжский:
- Зорге, 75;
- Фучика, 64, корпус 1.
Советский:
- Разведчика Ахмерова, 7;
- ЖК «Весна» — между домами по адресу Азата Аббасова, 3 и Азата Аббасова, 8;
- Сибирский Тракт, 13;
- Закиева, 10.
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