«Елки-палки»: в Казани откроются пункты сбора деревьев

Акция продлится с 13 по 31 января

Фото: Максим Платонов

Акция «Елки-палки» начнется в Казани с 13 января. Пункты приема деревьев для дальнейшей отправки на переработку откроются в каждом районе города, сообщает УК «ПЖКХ» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне на территории Татарстана.

Пункты приема будут работать до 31 января по следующим адресам:

Авиастроительный район:

Копылова, 1Б;

Ленинградская, 27.

Вахитовский:

Чехова, 2 — Чеховский рынок.

Кировский:

Краснококшайская, 150/5.

Московский:

Шамиля Усманова, 1;

Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00).

Ново-Савиновский:

Адоратского, 21А к2.

Приволжский:

Зорге, 75;

Фучика, 64, корпус 1.

Советский:

Разведчика Ахмерова, 7;

ЖК «Весна» — между домами по адресу Азата Аббасова, 3 и Азата Аббасова, 8;

Сибирский Тракт, 13;

Закиева, 10.

Дарья Беззубова