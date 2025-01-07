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«Елки-палки»: в Казани откроются пункты сбора деревьев

16:16, 07.01.2025

Акция продлится с 13 по 31 января

«Елки-палки»: в Казани откроются пункты сбора деревьев
Фото: Максим Платонов

Акция «Елки-палки» начнется в Казани с 13 января. Пункты приема деревьев для дальнейшей отправки на переработку откроются в каждом районе города, сообщает УК «ПЖКХ» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне на территории Татарстана.

Пункты приема будут работать до 31 января по следующим адресам:

Авиастроительный район:

  • Копылова, 1Б;
  • Ленинградская, 27.

Вахитовский:

  • Чехова, 2 — Чеховский рынок.

Кировский:

  • Краснококшайская, 150/5.

Московский:

  • Шамиля Усманова, 1;
  • Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00).

Ново-Савиновский:

  • Адоратского, 21А к2.

Приволжский:

  • Зорге, 75;
  • Фучика, 64, корпус 1.

Советский:

  • Разведчика Ахмерова, 7;
  • ЖК «Весна» — между домами по адресу Азата Аббасова, 3 и Азата Аббасова, 8;
  • Сибирский Тракт, 13;
  • Закиева, 10.
Дарья Беззубова

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