Врачей больше не будут судить по статье об оказании небезопасных услуг

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Госдума приняла закон, исключающий уголовную ответственность врачей по статье о предоставлении небезопасных услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект предотвращает привлечение медиков к ответственности по статье 238 УК РФ о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, и не будет распространяться на процесс оказания медпомощи.

По мнению парламентариев, это позволит медикам «дышать чуть легче», защитив их от уголовного преследования. При этом юристы подчеркивают, что корректировка УК не исключает возможности привлечения медиков к ответственности по иным статьям. Законодатели предложили не распространять действие этой статьи на оказание медработниками медицинской помощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бадма Башанкаев, первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы, назвал принятие поправок «поистине эпохальным для системы здравоохранения». Он пояснил, что статья 238 УК РФ является одной из самых часто применяемых в отношении медиков из-за отнесения медицинской помощи к услугам гражданско-правовых отношений. Это приводит к уходу опытных специалистов и страху молодежи идти в медицину из-за постоянного стресса и правовой неопределенности.



Адвокат юридической компании «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова подчеркивает, что раньше было сложно провести четкую грань между такими понятиями, как причинение вреда здоровью (статья 118), причинение смерти по неосторожности (статья 109) и оказание услуг ненадлежащего качества (статья 238).



Дарья Пузикова