Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, ожидая снижения инфляции

Фото: Рената Валеева

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявив, что это решение обеспечит снижение инфляции в ближайшие кварталы. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По словам Набиуллиной, в экономике уже сформировались достаточно жесткие денежно-кредитные условия, необходимые для замедления инфляционных процессов. Хотя Банк России и сделал паузу в повышении ставки, Набиуллина подчеркнула, что для достижения целевого уровня инфляции потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

Подробнее о заседании — в материале «Реального времени».

Рената Валеева